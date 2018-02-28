Грузовик буквально подмял легковушку.

Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли в ДТП на федеральной трассе М-5 "Урал". Инцидент произошел утром 28 февраля на 1778-м километре автодороги, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области.



Видео: УГИБДД по Челябинской области

По предварительной информации, водитель автомобиля KIA выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего. На месте ДТП организовано реверсивное движение.