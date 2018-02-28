Она покончила с собой.

Вечером 27 февраля в Озерске свела счеты с жизнью военнослужащая войсковой части №3445 Росгвардии. В ведомстве информацию подтвердили, но от комментариев воздержались, передает "Уралинформбюро".

По данным портала 74.ru, женщина перед заступлением на службу отпросилась в туалет и не вернулась. Позднее нашли ее тело. Сослуживцы не исключают, что толкнуть погибшую на отчаянный шаг могли долги по кредитам.