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В Зауралье 11-летний мальчик погиб под колесами поездаСегодня в 14:12

  • Текст

Ребенок шел домой из школы.

27 февраля в курганском поселке Мишкино грузовой поезд насмерть сбил 11-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека" (ч.2 ст.263 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Ребенок возвращался из школы домой. Он пытался перебежать железнодорожные пути по пешеходному настилу перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.

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