В ходе "тест-драйва".

В Сети множатся фото- и видеокадры из одного из фешенебельных автоцентров Алматы. На них запечатлен новенький Rolls Royce Ghost, разбивший витринное стекло, передает "Уралинформбюро".

По предварительным данным, один из посетителей, осматривая машину, нажал на педаль газа, автомобиль поехал и врезался в витрину, пишет Tengrinews.kz. Осознав, что произошло, неосторожный водитель попытался скрыться, но был задержан.

Существует версия, что молодой человек был нетрезв и якобы попытался угнать автомобиль.



Фото: "Я очевидец Алматы"/"ВКонтакте"

На месте происшествия работает полиция. Сумма ущерба подсчитывается.

Стоит отметить, что Rolls Royce Ghost стоит 25 миллионов рублей (порядка 450 тысяч долларов).