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На тюменской трассе водитель отечественного авто погубил пассажираСегодня в 20:01

  • Текст

Вылетев на встречку.

28 февраля на 75 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись LADA Vesta и грузовик DAF. Погиб пассажир отечественного авто - 65-летний житель поселка Туртас. Травмы также получил водитель седана. Он был госпитализирован.

По предварительным данным, отечественная машина выскочила на встречку, сообщили "Уралинформбюро" в региональном УГИБДД.

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