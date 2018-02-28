На тюменской трассе водитель отечественного авто погубил пассажираСегодня в 20:01
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Вылетев на встречку.
28 февраля на 75 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись LADA Vesta и грузовик DAF. Погиб пассажир отечественного авто - 65-летний житель поселка Туртас. Травмы также получил водитель седана. Он был госпитализирован.
По предварительным данным, отечественная машина выскочила на встречку, сообщили "Уралинформбюро" в региональном УГИБДД.
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