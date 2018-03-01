Ушел в одиночный поход 11 февраля.

1 марта свердловские спасатели выдвинулись на поиски 48-летнего жителя Екатеринбурга, пропавшего в районе перевала Дятлова.

"На спецавтомобилях из Ивделя спасатели доедут до поселка Вижай. Там пересядут на снегоходы и бураны, продолжат путь по маршруту: поселок Ушма, База Ильича, перевал Дятлова, гора Отортен, плато Маньпупунер", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Следует отметить, что в районе поисков сохраняются морозы до минус 40 градусов и дует сильный ветер.

Турист отправился в одиночный поход на перевал Дятлова 11 февраля. При этом мужчина не проходил регистрацию в МЧС. Он планировал выйти с маршрута 27 февраля, однако до сих пор связь с ним установить не удалось.