Пока он спал.

В городе Шиянь женщина отправила в морг супруга, думая, что он мертв. Признаки жизни у китайца заметили в похоронном бюро, когда его сотрудники накладывали посмертный макияж, передает "Уралинформбюро".

26 февраля бдительная жена не смогла разбудить мужа, у которого была последняя стадия рака желудка, и обратилась в похоронное бюро. В морге "живой труп" пошевелил пальцами и губами. Сотрудники вызвали скорую помощь, но к ее приезду мужчина скончался.