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Китаянка случайно привезла в морг живого мужаСегодня в 10:15

Пока он спал.

В городе Шиянь женщина отправила в морг супруга, думая, что он мертв. Признаки жизни у китайца заметили в похоронном бюро, когда его сотрудники накладывали посмертный макияж, передает "Уралинформбюро".

26 февраля бдительная жена не смогла разбудить мужа, у которого была последняя стадия рака желудка, и обратилась в похоронное бюро. В морге "живой труп" пошевелил пальцами и губами. Сотрудники вызвали скорую помощь, но к ее приезду мужчина скончался.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
........ Сегодня в 12:48

и скончался он от ужаса...

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