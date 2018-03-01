После публикаций в Интернете.

28 февраля в ОМВД Сысерти прошли обыски. В кабинет начальника отдела полиции Евгения Узянова нагрянули сотрудники УФСБ и подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.

Факт подтвердил руководитель пресс-службы регионального главка Валерий Горелых. Он сообщил "Уралиноформбюро", что поводом для проверки стали опубликованные в Интернете сведения.

"О каких-либо результатах говорить преждевременно, так как они (проверочные мероприятия - прим. ред.) еще не завершены. Равно как преждевременно и делать однозначные выводы о причастности данного офицера к чему-либо криминальному", - подчеркнул полковник Горелых.