Засыпав окрестности пеплом.

На острове Кюсю (Япония) началось извержение вулкана Симмоэ в горной гряде Кирисима. Пепел засыпал один из населенных пунктов. Власти префектуры Миядзаки запретили населению приближаться к жерлу менее чем на два километра, передает "Уралинформбюро".

В последний раз Симмоэ, высота которого составляет 1 421 метр, просыпался в октябре 2017 года, выбросив двухкилометровый столб пепла.

Стоит отметить, что на острове Кюсю из-за частых землетрясений может проснуться вулкан Иодзан. 20 февраля его кратер "окружили" километровой зоной безопасности. Всего в Японии насчитывается 50 действующих вулканов.