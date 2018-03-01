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На стройке в Уфе угорели пять корейцевСегодня в 14:21

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Пытаясь согреться.

На стройке в Уфе нашли тела пятерых граждан Кореи. По предварительным данным, они отравились угарным газом, пытаясь согреться, передает "Уралинформбюро".

Трупы обнаружили в строящемся доме на улице Блюхера, говорится в сообщении СУ СКР по Башкортостану. В ходе следствия выяснилось, что в вагончике, где жили рабочие, из-за разрыва кабеля не было электрического отопления. Чтобы не погибнуть от холода, мужчины развели огонь в ведре.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Стоит отметить, что погибшие корейцы находились в России легально.

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