Трое в тяжелом состоянии.

Утром 1 марта в Перми на химическом предприятии произошел пожар. Пострадали 5 человек. Проводится доследственная проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным краевого минздрава, три человека находятся в тяжелом состоянии (двое из них в ожоговом центре, одни - в реанимации). Еще двоих потерпевших в состоянии средней тяжести отвезли в медсанчасть №9.

Причина возгорания выясняется.