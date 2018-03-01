Пока не согласован отстрел.

В Пыть-Яхе свободно разгуливает стая волков. Впервые хищники появились 25 февраля в районе поймы реки Большой Балык, между СНТ "Таежный" и улицей Православной. В стае было около 10 волков. Вновь животные были замечены 28 февраля. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе городской администрации.

Чтобы обезопасить жителей, мэрия разместила на своем сайте памятку "Как вести себя при встрече с волками". Горожанам советуют не бежать, не смотреть на зверя в упор, не поворачиваться спиной. Вместо этого надо ругаться, громко говорить, бросаться камнями и поднимать руки над головой.

Заниматься отловом или отстрелом диких животных муниципальные власти не имеют полномочий. Запрос об этом уже направили в департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры. Как скоро оттуда дадут отмашку, неизвестно - связаться с ведомством не удалось.