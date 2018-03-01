Водитель погиб.

Днем 1 марта в столице Урала в ДТП погиб водитель Daewoo Nexia.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, автомобиль под управлением 26-летнего мужчины двигался по улице Монтажников. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела на встречную полосу. Там Daewoo столкнулась с грузовиком Volvo. От удара легковой автомобиль отбросило на припаркованный грузовик.

Сотрудники ГИБДД нашли на месте происшествия снежный накат. Кроме того, на задней оси Daewoo были установлены летние шины.