Делом займется СКР.

Челябинец обвинил сводного брата, бывшего судью, в совращении племянниц. Обращение жителя Южного Урала адресовано Уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка, передает "Уралинформбюро".

"Конечно, мы сразу взяли это в работу и уже направили обращение к руководителю СКР Александру Бастрыкину. В ближайшее время постараемся узнать подробности, так как официального обращения еще не поступило, мы получили эту информацию через СМИ", – прокомментировала ситуацию федеральным СМИ детский омбудсмен Анна Кузнецова.

При этом она подчеркнула: "Все, что касается детей и преступлений в отношении детей должно быть расследовано самым тщательным образом. Должны быть выстроены барьеры, чтобы такое больше не повторялось".

Историю в подробностях отец девочек рассказал челябинскому 31tv.ru. 5 лет назад сводный брат, на тот момент работавший судьей, совратил его старшую дочь (точный возраст пострадавшей в сообщениях не указывается - прим. ред.). Чтобы девочка не рассказывала об этом взрослым, дядя якобы делал ей подарки и давал деньги. По мнению отца, эта связь продолжается до сих пор. Он думает, что сластолюбивый родственник проявлял интерес и к младшей племяннице, но та отвергла домогательства.

Все эти годы отец девочек неоднократно безуспешно пытался добиться возбуждения уголовного дела: старшая дочь постоянно меняла показания и не признавалась в порочной связи.