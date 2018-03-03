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Дальнобойщик погиб в ДТП на трассе М5 "Урал"02 марта в 11:13

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Он "догнал" фуру.

Поздним вечером 1 марта на 1832-м километре федеральной трассы М5 "Урал" (Челябинская область) произошло страшное ДТП. 35-летний водитель грузовика MAN "догнал" попутную фуру DAF.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральского ГУ МВД, виновник аварии скончался на месте. В прошлом году он 5 раз привлекался привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Проводится проверка.

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