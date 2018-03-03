Живой!

В полдень 2 марта спасатели нашли екатеринбуржца, пропавшего в районе перевала Дятлова. Путешественника подобрали в 25-ти километрах от Базы Ильича.

"Состояние мужчины удовлетворительное", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

48-летний турист ушел в одиночный поход 11 февраля, не зарегистрировавшись в МЧС. Он планировал выйти с маршрута 27 февраля, но до сегодняшнего дня от него не было вестей.

Ранее по теме:

На поиски пропавшего на перевале Дятлова екатеринбуржца вылетел вертолет

Спасатели ищут пропавшего на перевале Дятлова екатеринбуржца