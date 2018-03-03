Спасла бдительность хотельера.

1 марта супружеская пара с двумя детьми из Нижнего Тагила, отдыхая на Байкале, отправилась покататься на коньках в сторону бухты Песчаная, и перестала выходить на связь. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Иркутской области, тревогу забила администратор гостиницы в поселке Большое Голоустное, где остановились тагильчане.

"Ухудшение погоды, характерное для этого времени года, представляет угрозу для жизни и здоровья людей, потому что туристы не всегда учитывают резкую смену "настроений" Байкала. Сильный северо-западный ветер, метель и минимальная видимость - в таких условиях оказались люди. И то, что администратор гостиницы своевременно позвонила в Службу спасения, несомненно, предотвратило трагедию", - рассказал старший госинспектор по маломерным судам Западно-Байкальской группы патрульной службы №2 Андрей Осипчук.

Сотрудник ГИМС отправился искать тагильчан на снегоболотоходе. Он обнаружил их в 6 километрах от поселка, в 200 метрах от берега. Детей осмотрел фельдшер. К счастью, они не получили обморожений.

Туристы признались, что не рассчитали свои силы и не приняли во внимание неблагоприятный прогноз погоды.