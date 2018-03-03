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В пожаре погибли 24 пациента наркодиспансера02 марта в 15:18

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Лежачие больные сгорели заживо.

Сильный пожар унес жизни 24 пациентов в Республиканском наркологическом центре Баку. Об этом со ссылкой на чрезвычайные структуры Азербайджана пишут федеральные СМИ. По данным ряда источников, число жертв достигло 26 человек.

Возгорание произошло 2 марта около 06.00 по местному времени. По сообщениям республиканского Минздрава, ветер вызвал короткое замыкание (видимо, были оборваны провода). Из-за этого и загорелось деревянное здание наркологического центра.

На месте ЧП работали 10 бригад скорой помощи. 200 человек были эвакуированы. Не смогли спастись лежачие пациенты, передает "Уралинформбюро".

С пожаром удалось справиться через три часа. Выжившим оказывают медицинскую и психологическую помощь.

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