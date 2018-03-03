Лежачие больные сгорели заживо.

Сильный пожар унес жизни 24 пациентов в Республиканском наркологическом центре Баку. Об этом со ссылкой на чрезвычайные структуры Азербайджана пишут федеральные СМИ. По данным ряда источников, число жертв достигло 26 человек.

Видео мощного пожара в наркодиспансере в Баку, который унес жизни более 20 человек pic.twitter.com/2WCy3Oe06A — НТВ (@ntvru) 2 марта 2018 г.

Возгорание произошло 2 марта около 06.00 по местному времени. По сообщениям республиканского Минздрава, ветер вызвал короткое замыкание (видимо, были оборваны провода). Из-за этого и загорелось деревянное здание наркологического центра.

На месте ЧП работали 10 бригад скорой помощи. 200 человек были эвакуированы. Не смогли спастись лежачие пациенты, передает "Уралинформбюро".

С пожаром удалось справиться через три часа. Выжившим оказывают медицинскую и психологическую помощь.