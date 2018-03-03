Застрявшую между прутьями.

В китайском городе Ухань девушка споткнулась о свой багаж на автобусной остановке и упала, застряв головой между прутьями U-образного забора. Спасатели приехали через 16 минут и лишь констатировали смерть пострадавшей, пишет DailyMail.

Извлечь тело из "западни" удалось, только отрезав участок забора. Врачи считают, что смерть наступила из-за пережатой сонной артерии. В таких случаях человек живет не дольше пяти минут, передает "Уралинформбюро".

Китайские интернет-пользователи обвиняют правительство в том, что опасные ограждения не меняются на другие. В 2016 году аналогичный инцидент случился с беременной женщиной, а в 2015-м – с инвалидом.