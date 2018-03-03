Пострадавший при пожаре на химпредприятии в Перми скончался02 марта в 17:30
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В больнице остаются 4 человека.
Один из пострадавших при пожаре на ООО "Пермская химическая компания" скончался.
"27-летний мужчина был доставлен в крайне тяжелом состоянии в реанимацию городской больницы №21. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Площадь ожогов составила более 90% всего тела", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе минздрава Пермского края.
В настоящее время в ожоговом центре остаются двое пострадавших, они в тяжелом состоянии. Еще два человека - в медсанчасти №9 в состоянии средней тяжести.
Утром 1 марта при выполнении работ на предприятии возникла химическая реакция, которая стала причиной пожара. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
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