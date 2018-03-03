Выскочив на "зебру" на красный.

Днем 2 марта 2018 года в Екатеринбурге на перекрестке улиц Щорса - Чайковского автобус сбил пешехода. Машина выскочила на "зебру", по которой шли люди, на запрещающий сигнал светофора, передает "Уралинформбюро".

По словам очевидцев, водитель не заметил, что наехал на человека и еще 15-20 метров продолжал движение.

Пострадавшего госпитализировали.