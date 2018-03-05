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Трамвай задавил пенсионера под окнами учкорпуса РГППУ в ЕкатеринбургеСегодня в 07:48

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Машинист не успел затормозить.

66-летний мужчина погиб 4 марта под колесами трамвая в Екатеринбурге. Происшествие случилось около 11.55 неподалеку от 1-го учебного корпуса РГППУ, расположенного на улице Машиностроителей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД уральской столицы, трамвай ехал со стороны Ильича в направлении Кировоградской, когда перед ним на путях оказался пешеход. По словам машиниста, он применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

Причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия.

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