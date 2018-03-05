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Улицу Расточную в Екатеринбурге затопил 200-миллиметровый водоводСегодня в 09:14

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Аварийная бригада выехала на место ЧП.

Очередная коммунальная авария, случившаяся в Екатеринбурге утром 5 марта, привела к затоплению улицы Расточной в районе ее пересечения с улицей Монтажников. Об этом пользователи соцсети "ВКонтакте" сообщили в паблике "Инцидент. Екатеринбург".


Авария создала проблемы для автовладельцев, спешащих на работу. Фото: Гриня Андреев, vk.com/incekb.

На данный момент известно, что потоп случился из-за повреждения водовода диаметром 200 миллиметров, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал".

"Ремонтная бригада уже выехала на место происшествия, — заверили коммунальщики. — Сколько домов в итоге остались без воды и на какой срок, будет известно в ближайшие часы".

При этом представители "Водоканала" дали понять, что сразу же после отключения поврежденного водовода бригада благоустройства займется уборкой снега и наледи для восстановления нормального движения транспорта и пешеходов по пострадавшему участку УДС.

Стоит отметить, что это уже не первая в 2018 году авария на сетях водоснабжения и водоотведения Екатеринбурга. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в конце января сразу на нескольких улицах города (Смазчиков, Симферопольской, Шефской, а также на пересечении улиц Белинского и Энгельса) произошли множественные порывы на сетях, принадлежащих как "Водоканалу", так и промышленным предприятиям.

Ранее по теме:
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