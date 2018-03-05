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Челябинец умер в отделе полицииСегодня в 09:22

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Проводится проверка.

В Челябинске в отделе полиции скончался 54-летний местный житель. Проводится доследственная проверка.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральского СУ СКР, мужчину доставили в отдел полиции 1 марта после бытовой ссоры в семье. Был составлен административный протокол, и после дачи объяснений челябинца отпустили. Когда на следующий день он вернулся в отдел узнать результаты проверки, у него начался эпилептический припадок.

Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу.

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