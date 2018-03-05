×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Челябинского рабочего раздавило контейнеромСегодня в 10:12

  • Текст

Мусорным.

На Челябинском электрометаллургическом комбинате погиб 43-летний рабочий - его придавило мусорным контейнером.

"В нашей семье, вновь трагедия. Погиб очень хороший человек, верный и любящий муж, добрый и справедливый отец, просто уважаемый человек, человек чей моральный компас, всегда указывал верное направление. Дамир, ты всегда останешься в сердцах и памяти близких", - написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Лариса Галиакбарова (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Трагедия произошла вечером 2 марта. Сотрудники предприятия убирали мусор. В этом время на одного из мужчин с трактора упал многотонный мусорный бак. Рабочий получил смертельную травму.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области "Уралинформбюро" заявили, что не комментируют эту трагедию. "Это дела предприятия, мы не можем комментировать то, что там происходит", - сказали в ведомстве.

Дозвониться до следственного комитета на момент публикации новости не удалось.

По данным "Московского комсомольца", у погибшего осталось шестеро детей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

Под рекламу.

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×