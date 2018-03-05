Мусорным.

На Челябинском электрометаллургическом комбинате погиб 43-летний рабочий - его придавило мусорным контейнером.

"В нашей семье, вновь трагедия. Погиб очень хороший человек, верный и любящий муж, добрый и справедливый отец, просто уважаемый человек, человек чей моральный компас, всегда указывал верное направление. Дамир, ты всегда останешься в сердцах и памяти близких", - написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Лариса Галиакбарова (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Трагедия произошла вечером 2 марта. Сотрудники предприятия убирали мусор. В этом время на одного из мужчин с трактора упал многотонный мусорный бак. Рабочий получил смертельную травму.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области "Уралинформбюро" заявили, что не комментируют эту трагедию. "Это дела предприятия, мы не можем комментировать то, что там происходит", - сказали в ведомстве.

Дозвониться до следственного комитета на момент публикации новости не удалось.

По данным "Московского комсомольца", у погибшего осталось шестеро детей.