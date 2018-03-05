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Сын зампредседателя Нижнетагильской гордумы устроил смертельное ДТПСегодня в 11:09

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И сам попал в больницу.

Днем 4 марта в Нижнем Тагиле на улице Свердлова Mitsubishi Outlander протаранил дерево. По данным собственного источника "Уралинформбюро", за рулем иномарки находился 32-летний Владимир Базилевич - сын зампредседателя гордумы, главного инженера вагоносборочного производства УВЗ Игоря Базилевича.

В отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области сообщили, что водитель сильно превысил скорость. Его госпитализировали с тупой травмой живота и ушибом грудной клетки.

35-летний пассажир Базилевича получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, тупую травму живота и перелом бедра. Его госпитализировали в шоковом состоянии. Спустя несколько часов мужчина скончался в больнице.

Следует отметить, что водительский стаж виновника аварии составляет 14 лет. Ранее он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, при этом грубых нарушений не имеет. Мужчина находился за рулем отцовской иномарки.

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