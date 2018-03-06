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Челябинец свел счеты с жизнью в СИЗО05 марта в 13:24

  • Текст

Его могли довести до самоубийства.

В ночь на 4 марта в Челябинске в СИЗО-3 нашли тело заключенного. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральского СУ СКР, мужчина содержался под стражей по обвинению в краже. Проводится проверка. Рассматривается версия о доведении до самоубийства.

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