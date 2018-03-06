Его могли довести до самоубийства.

В ночь на 4 марта в Челябинске в СИЗО-3 нашли тело заключенного. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральского СУ СКР, мужчина содержался под стражей по обвинению в краже. Проводится проверка. Рассматривается версия о доведении до самоубийства.