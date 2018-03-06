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Тело новорожденной девочки нашли в лесу Санкт-Петербурга05 марта в 13:17

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В коробке из-под обуви.

Неподалеку от железнодорожной платформы "Красные зори" в Санкт-Петербурге прохожие обнаружили коробку из-под обуви, едва присыпанную землей. Внутри находился труп новорожденной девочки, пишут "Невские новости".

Правоохранители быстро нашли родителей ребенка. Мать – приезжая из Башкортостана, отец – безработный. По их словам, женщина родила ребенка дома. Девочка появилась на свет мертвой. Родители решили похоронить дочь самостоятельно. Они завернули тело в простыню, положили в коробку и закопали в лесу.

Проводится доследственная проверка. Правдивость слов родителей подтвердят или опровергнут судмедэксперты, передает "Уралинфорбюро".

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