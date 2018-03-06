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В Челябинске выясняют причину смерти 15-летнего школьника05 марта в 13:47

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Есть две версии.

В Челябинске следователи выясняют причину гибели 15-летнего подростка. Труп школьника обнаружили вечером 2 марта около одного из домов в Курчатовском районе.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, на теле обнаружены травмы, характерные для ДТП. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Тем временем, 74.ru сообщает, что школьник свел счеты с жизнью. По словам друзей подростка, на отчаянный шаг его могла толкнуть несчастная любовь.

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