Есть две версии.

В Челябинске следователи выясняют причину гибели 15-летнего подростка. Труп школьника обнаружили вечером 2 марта около одного из домов в Курчатовском районе.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, на теле обнаружены травмы, характерные для ДТП. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Тем временем, 74.ru сообщает, что школьник свел счеты с жизнью. По словам друзей подростка, на отчаянный шаг его могла толкнуть несчастная любовь.