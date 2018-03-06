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Пьяный житель Сургута украл младенца05 марта в 14:22

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У бывшей жены.

В Сургуте сотрудники ГИБДД задержали пьяного мужчину, который увез от матери четырехмесячного ребенка. О случившемся вечером 3 марта в полицию заявила пострадавшая. По ее словам, бывший муж приехал к ней домой, забрал грудничка и уехал, сообщает "К-Информ".

Экипаж ДПС практически сразу остановил автомобиль подозреваемого на перекрестке улиц Генерала Иванова и Быстринской. Водитель был пьян. При этом, как выяснилось, ранее он уже был лишен прав за "пьяную езду". Четырехмесячный мальчик лежал в детском кресле на переднем сидении и громко плакал.


Видео: "К-Информ"/vk.com

На место вызвали мать ребенка, она забрала сына. Писать заявление на экс-супруга женщина отказалась. Мужчине грозит административный арест и уголовная статья за повторное вождение в нетрезвом состоянии, передает "Уралинформбюро".

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