Во время матча МХЛ.

Хоккеист российской команды "Мамонты Югры" Дмитрий Юшкевич во время матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) травмировал игрока казахстанских "Снежных барсов" Вилена Прокофьева.

Инцидент произошел 2 марта. На видеозаписи, опубликованной в Сети, видно, как 20-летний защитник "Мамонтов" во время игры, "запнувшись" о клюшку игрока из Астаны, влетел в ворота противника и буквально полоснул 16-летнего голкипера коньком по горлу. К Юшкевичу тут же подскочил разъяренный казахстанский защитник, а пострадавшего Прокофьева тем временем увели со льда, сообщает "Уралинформбюро".

Как выяснилось позже, порез оказался неглубоким. "Вилен передает всем привет, он хорошо себя чувствует и уже тренируется", - сообщает Молодежная хоккейная лига в Twitter.