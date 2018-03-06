Их ищут спасатели.

В Североуральске в заброшенной шахте спасатели ищут трех пропавших мужчин. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

По имеющимся данным, 3 марта мужчины несанкционированно спустились в шахту. В настоящее время их ищут 12 горноспасателей и 7 сотрудников Североуральского бокситового рудника. Поисковикам предстоит прочесать 3 километра горных выработок.

Каким образом пропавшим людям удалось проникнуть в шахту, неизвестно.