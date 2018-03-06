И токсичный лед.

Природоохранная прокуратура Тюменской области завершила проверку по факту сброса неочищенных сточных вод в мелиоративный канал у деревни Нариманова.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, в воде обнаружено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ в 4,59 раза, азота аммония - в 9 раз, азота нитратов - в 5,6 раза, азота нитритов - в 47,5 раза, фенола - в 2 раза, общего железа - в 52 раза, марганца - в 110 раз, меди - в 16 раз.

Местные жители в конце января 2018 года обнаружили, что вода в реке Молчанке приобрела красный оттенок, и сразу забили тревогу.

Виновником сброса сточных вод признали ООО "ТК "ТюменьАгро". На территории предприятия специалисты Росприроднадзора и областной прокуратуры обнаружили накопитель, заполненный сточными водами красного цвета. Из резервуара воду насосами перекачивали в ближайший сточный канал. За нарушение требований к охране водных объектов предприятие было оштрафовано на 30 тысяч рублей.

В настоящее время, по данным региональной прокуратуры, сброс сточных вод в мелиоративный канал прекращен. Однако в надзорном органе опасаются, что ситуация может повториться вновь, так как предприятие не изменило технологию производства.

"Природоохранный прокурор направил в Тюменский районный суд иск об обязании тепличного комбината "ТюменьАгро" исключить сброс сточных вод в мелиоративный канал без решения о предоставлении водного объекта в пользование и разрешения на сброс загрязняющих веществ в водный объект", - отметили в ведомстве.

Помимо этого, прокурор внес представление в адрес руководителя "Тюмень-Агро" об устранении нарушений закона.

Стоит отметить, что для определения вреда, причиненного рыбным запасам и водным биологическим ресурсам, была проведена специальная экологическая экспертиза. Согласно ее результатам, вода в канале нетоксична, водные вытяжки донных отложений слаботоксичны, а лед в канале имеет высокую степень токсичности.

"В зимних условиях масштабы загрязнения и его влияние на рыбные запасы, водные биологические ресурсы определить полно не представляется возможным. Весной после таяния льда необходимо провести более детальное обследование водоема с отбором как качественных, так и количественных гидробиологических проб", - добавили в областной прокуратуре.

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