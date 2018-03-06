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Труп молодой женщины обнаружили в канализационном колодце в Бишкеке05 марта в 18:18

  • Текст

Следов насильственной смерти не обнаружено.

Утром 5 марта в Бишкеке спасатели достали из канализационного колодца труп молодой женщины. Находка была сделана на перекрестке улиц Суха Батора и Юнусалиева.

Тело передали сотрудникам ГУВД города Бишкек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МЧС Кыргызской республики.

Правоохранители установили личность погибшей. Это 36-летняя местная жительница. Следов криминальной смерти милиция не обнаружила.

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