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Родился в бронежилете: южноуралец чудом выжил в страшном ДТП05 марта в 18:53

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Фура смяла легковушку.

Утром 5 марта в Миассе на Тургоякском шоссе произошло страшное ДТП: Samand влетел под полуприцеп разворачивающейся фуры.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, 21-летний водитель легковушки оказался заблокирован деформированным кузовом своего авто - он не мог двигать головой. Молодого человека вызволяли спасатели.

"Водитель, видимо, родился не в рубашке, а сразу в бронежилете. Он отделался только переломом пальцев на руке. Мужчину положили на носилки и передали медикам", - сказали в пресс-службе ПСС.

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