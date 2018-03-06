Упав в костер.

46-летний житель Перми едва не сгорел в костре. Его доставили в больницу с ожогами 15% тела.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, инцидент произошел вечером 3 марта на улице Байкальской. Мужчина замерз и развел огонь около гаражей. Он был пьян и вскоре уснул.

Спустя некоторое время он упал в костер. Мужчина самостоятельно сбил пламя и вызвал скорую помощь.