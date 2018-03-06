Двое человек пострадали.

5 марта на трассе Серов – Североуральск столкнулись Volkswagen Polo и грузовик Isuzu. Погиб один человек, еще двое серьезно пострадали.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, происшествие случилось около 19.45 в районе поселка Ключевой. Со слов 21-летнего молодого человека, сидевшего на заднем сидении легковушки, немецкий автомобиль занесло, он выехал на встречную полосу. Удар грузовика, судя по снимкам с места аварии, пришелся в левый бок Polo.

Сидевший сзади пассажир Volkswagen с переломом левого бедра и переломом левой руки был доставлен в Серовскую горбольницу. 22-летний пассажир, сидевший на переднем сидении – в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию Серова. 54-летний водитель легковушки погиб на месте.

36-летний мужчина, управлявший Isuzu, не пострадал. Иные обстоятельства ДТП устанавливаются.