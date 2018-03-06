×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Водитель Volkswagen Polo погиб под Серовом в столкновении с грузовикомСегодня в 08:30

  • Текст

Двое человек пострадали.

5 марта на трассе Серов – Североуральск столкнулись Volkswagen Polo и грузовик Isuzu. Погиб один человек, еще двое серьезно пострадали.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, происшествие случилось около 19.45 в районе поселка Ключевой. Со слов 21-летнего молодого человека, сидевшего на заднем сидении легковушки, немецкий автомобиль занесло, он выехал на встречную полосу. Удар грузовика, судя по снимкам с места аварии, пришелся в левый бок Polo.

Сидевший сзади пассажир Volkswagen с переломом левого бедра и переломом левой руки был доставлен в Серовскую горбольницу. 22-летний пассажир, сидевший на переднем сидении – в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию Серова. 54-летний водитель легковушки погиб на месте.

36-летний мужчина, управлявший Isuzu, не пострадал. Иные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

Под рекламу.

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×