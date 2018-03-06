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В Прикамье в лобовом ДТП погибли два человекаСегодня в 09:19

  • Текст

Столкнулись легковушка и грузовик.

Вечером 5 марта на 10-м километре автодороги Юрла - Чугайнов - Хутор лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и КамАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 47-летний водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он и его 21-летний пассажир скончались на месте.

Проводится проверка.

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