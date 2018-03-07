У нее переломы.

В Ульяновске во дворе жилого дома на улице Промышленной снегоуборочный трактор сбил 9-летнюю девочку.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла 5 марта днем. Сдавая назад, водитель не заметил ребенка. Школьницу госпитализировали с переломами.

В феврале 2016 года похожий случай произошел в Екатеринбурге. Экскаваторщик случайно засыпал снегом 10-летнюю девочку. Ее экстренно госпитализировали, но спустя полторы недели школьница скончалась в больнице.

Следует отметить, что в последние дни из-за осадков на Урале на дороги вышло большое количество снегоуборочной техники.