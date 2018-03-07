За рулем ВАЗа был неопытный водитель.

Утром 6 марта на 23-м километре Режевского тракта лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и лесовоз.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехала легковушка. От удара ВАЗ развернуло на 180 градусов.

По предварительным данным, "десяткой" управлял неопытный водитель. Он скончался на месте. Также погиб его пассажир.

На месте работают сотрудники ГИБДД.