Хотел как лучше.

Житель индийского города Хайдарабад отрубил кисть руки своему 19-летнему сыну. 45-летний мужчина, профессиональный мясник, таким радикальным методом решил отучить отпрыска смотреть фильмы для взрослых, сообщает агентство IANS.

Глава семейства счел, что подобные пристрастия могут навредить как карьере сына, так и состоянию его здоровья.

Отмечается, что мужчина сделал юношу инвалидом с помощью мясницкого тесака. Врачи склоняются к тому, что пришить конечность на место и восстановить ее функции вряд ли удастся.

Сейчас горе-отец находится под стражей. Его обвиняют в покушении на убийство, передает "Уралинформбюро".