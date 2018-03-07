Подтверждающая версию МАК.

Стали известны последние минуты разговора командира воздушного судна и второго пилота в кабине рухнувшего в Подмосковье Ан-148. Расшифровку переговоров опубликовал Telegram-канал Mash.

КВС: Вверх! Вот.

ВП: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вниз...

ВП: Вообще фигня какая-то!

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты наоборот, вниз.

ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем все!

КВС: Все, все хорошо.

ВП: Все, скорость нормализовалась.

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп! 390!

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош п*** [говорить], 200 скорость, б***[блин]!

КВС: Высота! Высота! Высота!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Вверх!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Все, п*** [конец].

Впрочем, многие эксперты усомнились в достоверности ставших достоянием общественности данных. "Есть одна очень важная вещь, которую знает любой пилот. Командир воздушного судна, если видит, что действия второго пилота неправильные, а ситуация выходит из-под контроля, незамедлительно вмешивается в управление. Тут такого не происходит", - сообщил "Уралинформбюро" екатеринбургский летчик Павел Семченко.

По словам собеседника агентства, скорее всего, авторство реплик, в опубликованной в Сети расшифровке, указано неверно. Слова, присвоенные второму пилоту, наверняка говорит командир воздушного судна.

Ранее специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) после расшифровки записи параметрического регистратора Ан-148 пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной крушения лайнера стало обледенение трех приемников полного давления (ППД), обогрев которых был выключен. Из-за этого на борту произошла "особая ситуация", в ходе которой на индикаторах пилотов стали появляться расхождения в показаниях скорости.

Эту же версию косвенно подтвердил и предварительный анализ данных речевого самописца.