В Сети появилась расшифровка переговоров пилотов разбившегося Ан-14806 марта в 18:42
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Подтверждающая версию МАК.
Стали известны последние минуты разговора командира воздушного судна и второго пилота в кабине рухнувшего в Подмосковье Ан-148. Расшифровку переговоров опубликовал Telegram-канал Mash.
КВС: Вверх! Вот.
ВП: Сейчас-сейчас.
КВС: А ты вниз...
ВП: Вообще фигня какая-то!
КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты наоборот, вниз.
ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем все!
КВС: Все, все хорошо.
ВП: Все, скорость нормализовалась.
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Оп-оп-оп! 390!
КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Да потому что, что хорош п*** [говорить], 200 скорость, б***[блин]!
КВС: Высота! Высота! Высота!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Вверх!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Все, п*** [конец].
Впрочем, многие эксперты усомнились в достоверности ставших достоянием общественности данных. "Есть одна очень важная вещь, которую знает любой пилот. Командир воздушного судна, если видит, что действия второго пилота неправильные, а ситуация выходит из-под контроля, незамедлительно вмешивается в управление. Тут такого не происходит", - сообщил "Уралинформбюро" екатеринбургский летчик Павел Семченко.
По словам собеседника агентства, скорее всего, авторство реплик, в опубликованной в Сети расшифровке, указано неверно. Слова, присвоенные второму пилоту, наверняка говорит командир воздушного судна.
Ранее специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) после расшифровки записи параметрического регистратора Ан-148 пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной крушения лайнера стало обледенение трех приемников полного давления (ППД), обогрев которых был выключен. Из-за этого на борту произошла "особая ситуация", в ходе которой на индикаторах пилотов стали появляться расхождения в показаниях скорости.
Эту же версию косвенно подтвердил и предварительный анализ данных речевого самописца.
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