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Российский военный транспортник разбился в Хмеймиме06 марта в 19:23

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Погибли 32 человека.

Днем 6 марта 2018 года на базе Хмеймим в Сирии при заходе на посадку потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным Министерства обороны РФ, погибли все 26 пассажиров и 6 членов экипажа, передает "Уралинформбюро".

Причиной столкновения воздушного судна с землей в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы в военном ведомстве называют техническую неисправность.

"По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", - цитирует министерство "Интерфакс".

Для расследования авиакатастрофы создана специальная комиссия. Главная военная прокуратура начала проверку по факту крушения.

Ан-26 - военно-транспортный самолет, разработанный в середине прошлого века время в КБ Антонов. Воздушное судно оснащено двумя турбовинтовыми двигателями и дополнительным реактивным. Транспортник грузоподъемностью 5,6 тонны способен вмещать до 38 военнослужащих или 30 парашютистов, или 24 раненых на носилках.

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