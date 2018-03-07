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В тройном ДТП под Южноуральском погиб мужчинаСегодня в 11:31

  • Текст

Столкнулись легковушки и грузовик.

Поздним вечером 6 марта на 98-м километре автодороги Челябинск - Троицк (под Южноуральском) произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по региону, виновником аварии стал 39-летний водитель Mitsubishi Lancer. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с FAW и КамАЗом.

Водитель "японца" скончался на месте.

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