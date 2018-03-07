Виновник аварии погиб.

Утром 7 марта на 291-м километре автодороги Екатеринбург–Тюмень лоб в лоб столкнулись Toyota RAV4 и фура МАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, на встречную полосу выехал кроссовер. От удара машину отбросило в кювет.

Спасатели деблокировали 59-летнего виновника аварии из Toyota. С тяжелыми травмами его доставили в больницу, спустя некоторое время мужчина скончался.

ГИБДД просит очевидцев, у которых есть записи с видеорегистраторов, позвонить по телефону (8) 904 493 45 67, либо направить сообщение на почту gibdd72@mail.ru.