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На тюменской трассе бензовоз "догнал" легковушку07 марта в 14:06

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Трое пострадавших.

Утром 7 марта на 72-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись Hyundai и бензовоз.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, виновником аварии стал водитель бензовоза - он не соблюдал дистанцию.

Пострадали три пассажира легковушки. У 81-летней пенсионерки диагностировали вывих плеча и рану виска, у 45-летней женщины - перелом руки и травму живота, 29-летняя девушка получила травму головы и ушибы.

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