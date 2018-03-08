Из-за непогоды.

Порывистый ветер до 25 метров в секунду вывел 7 марта из строя воздушную линию электропередач 110 кВ Златоуст - металлургический завод. Из-за этого свыше сотни домов, тысячи человек и десяток соцобъектов остались на несколько часов без электричества.

"В результате отключения без электроснабжения осталась часть Златоуста, в которой расположено 170 многоквартирных жилых домов с количеством проживающих около 20 000 человек и 11 социально-значимых объектов (9 детских садов, 2 школы)", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По данным пресс-службы филиала ОАО "МРСК Урала" -"Челябэнерго", большая часть потребителей, порядка 14 000, уже обеспечены электричеством, полностью электроснабжение обещают восстановить в ближайшее время.