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Трое военнослужащих ЦВО погибли при крушении Ан-26 в Сирии07 марта в 14:45

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У всех остались дети.

При крушении российского военного борта Ан-26 в Сирии погибли трое военнослужащих ЦВО и Еланского учебного центра. В Telegram-канале "Майор и Генерал" называются фамилии двоих из них - это майоры В.Микрюков и Д.Кукушкин. У погибших остались дети, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Еланского гарнизона.

Авиакатастрофа произошла днем 6 марта на базе Хмеймим. Самолет потерпел крушение при заходе на посадку. Погибли 33 пассажира и 6 членов экипажа. Среди них - выпускник Свердловского суворовского военного училища, генерал-майор Владимир Еремеев.

Первой версией крушения назвали техническую неисправность. Однако позже возникли и другие версии, в том числе выполнение так называемого "афганского захода" - маневра, предпринимаемого пилотами для снижения риска быть сбитыми с земли. В этом случае не исключена ошибка экипажа, поскольку борт идет на посадку под максимально острым допустимым углом. При этом пилот резко снижает скорость машины.

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