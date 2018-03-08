Накажут родителей.

В селе Покровском (Артемовский район) трое семиклассников устроили погром на кладбище. В общей сложности они повредили 41 памятник.

Школьников доставили в отдел полиции для опроса в присутствии законных представителей. Подростки признались, что просто баловались.

"Очевидно, что данное ЧП произошло по причине недостаточного внимания к детям в плане воспитательного процесса как со стороны педагогов школы, так и со стороны родителей. Молодые люди воспитываются в полных многодетных семьях, ранее в поле зрения полиции не попадали. Нарушители не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, поэтому их поставят на профилактический учет", - сообщил "Уралинфомрбюро" руководитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Решается вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Также будет направлено представление в школу.

"Родственники усопших, на чьих могилах глумились задержанные, имеют право обратиться в суд для возмещения ущерба", - добавил полковник Горелых.