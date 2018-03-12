Уверен Путин.

Причиной крушения подлодки "Курск" в Баренцевом море в 2000 году стало запущенное состояние вооруженных сил. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает "Уралинформбюро".

"После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется. Это все не могло армии не коснуться. Трагедия "Курска" - это тоже проявление общего состояния вооруженных сил", - сказал российский лидер в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин".

Обстоятельства трагедии, по словам главы государства, установлены: "Взрыв в торпедном отсеке, пожар, потом детонация боезапаса, корпус практически лопнул".

Российский атомный подводный крейсер К-141 "Курск" затонул во время учений 12 августа 2000 года в 175 километрах от Североморска. Все 118 человек, находившиеся на борту, погибли. В 2001 году подлодка была поднята на поверхность и отправлена на утилизацию.