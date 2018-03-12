×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Подлодка "Курск" затонула из-за плачевного состояния армииСегодня в 08:23

  • Текст

Уверен Путин.

Причиной крушения подлодки "Курск" в Баренцевом море в 2000 году стало запущенное состояние вооруженных сил. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает "Уралинформбюро".

"После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется. Это все не могло армии не коснуться. Трагедия "Курска" - это тоже проявление общего состояния вооруженных сил", - сказал российский лидер в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин".

Обстоятельства трагедии, по словам главы государства, установлены: "Взрыв в торпедном отсеке, пожар, потом детонация боезапаса, корпус практически лопнул".

Российский атомный подводный крейсер К-141 "Курск" затонул во время учений 12 августа 2000 года в 175 километрах от Североморска. Все 118 человек, находившиеся на борту, погибли. В 2001 году подлодка была поднята на поверхность и отправлена на утилизацию.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×